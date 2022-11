Tem passe navegante ativo? Lisboa vota proposta para tornar bicicletas Gira gratuitas

A autarquia lisboeta quer chegar a todas as freguesias da capital "até ao final do mandato" © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Câmara Municipal de Lisboa vota esta quarta-feira uma proposta para tornar gratuita a utilização da rede de bicicletas Gira para os residentes da cidade que tenham o passe navegante ativo. Ouvido pela TSF, o vereador para a mobilidade Ângelo Pereira diz que o plano vai ser implementado por fases: primeiro são abrangidos os estudantes menores de 23 anos e as pessoas com mais de 65 anos, ou seja, os grupos que já beneficiam da gratuitidade do passe navegante, englobando, assim, cerca de 60 mil pessoas. Só depois estará disponível para todos os residentes de Lisboa.

Ângelo Pereira adianta que o executivo camarário pretende que esta medida seja uma realidade nos primeiros meses de 2023.

"Pensamos conseguir implementar esta medida no primeiro trimestre de 2023 para os que já têm gratuitidade, os estudantes até aos 23 anos e as pessoas com mais de 65 anos. Depois vamos fazer uma avaliação e estamos a trabalhar, a nível operacional, junto da Transportes Metropolitanos de Lisboa para abrangermos toda a população", explica em declarações à TSF.

O vereador para a mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa revela que está a ser preparado um plano para alagar a rede Gira a todas as freguesias de Lisboa. Segundo os dados da EMEL fornecidos à TSF, a rede Gira é composta, atualmente, por 139 estações e 1600 bicicletas, na sua maioria elétricas.

Ângelo Pereira diz que o objetivo é fazer um reforço significativo da frota e "chegar a todas as freguesias até ao final do mandato".

"Iremos apresentar em breve o plano de expansão da Gira para 2023, com o aumento não só do número de estações, como o aumento do número de bicicletas", sublinha, adiantando que o orçamento está a ser preparado e será apresentando em breve.

A proposta para tornar gratuita a utilização das bicicletas para os residentes da cidade que tenham o passe navegante ativo é votada esta quarta-feira. Uma medida semelhante tinha sido apresentada há um ano pelo Bloco de Esquerda, mas a iniciativa foi chumbada pelo Executivo de Carlos Moedas, que tinha acabado de assumir o poder na capital.

O vereador Ângelo Pereira afirma que, na altura, não estavam reunidas condições para implementar a proposta. Agora, a medida faz parte do plano da autarquia para combater a inflação.

"O objetivo é dar melhores condições aos lisboetas e reduzir os custos mensais", refere, lembrando que há um ano "não havia condições logísticas, técnicas e financeiras" para o projeto ser executado.

A vereadora Beatriz Gomes Dias saúda a decisão da Câmara e explica que a proposta original do Bloco de Esquerda revela a influência que o partido tem na gestão da cidade, mesmo com apenas um vereador.

"Isto mostra a nossa influência na cidade, no pensamento da cidade e na proposta para a cidade. Isso é um sinal inequívoco de que este é o caminho que deve ser seguido e que o Bloco de Esquerda apontou esse caminho desde o início. O presidente Carlos Moedas mudou a sua posição e hoje acompanha a posição do Bloco de Esquerda e as propostas que o Bloco de Esquerda tem apresentado", afirma à TSF Beatriz Gomes Dias.

Falta de bicicletas Gira em Lisboa? EMEL fala em falta de recursos humanos e de materiais para reparações

A empresa municipal de estacionamento de Lisboa (EMEL) admite que está a ter dificuldades em reparar as avarias das bicicletas da rede Gira. Nos últimos tempos, tem sido notada a escassez de bicicletas em algumas estações de carregamento.

Numa resposta escrita enviada à TSF, a EMEL aponta duas razões para essa situação. Apesar de não haver um aumento de avarias, há uma falta de recursos humanos nas oficinas de reparação e, especialmente, uma falta de componentes fundamentais para as reparações.

A EMEL explica que há encomendas feitas para os materiais e um concurso aberto para a contratação de técnicos de reparação. Numa altura em que têm estado a aumentar as estações de ancoragem das bicicletas, a EMEL sublinha que a procura dos veículos tem batido, este ano, todos os recordes. Março, maio, junho e setembro foram os meses com maior procura desde que a rede Gira foi criada, em 2017.

* Notícia atualizada às 09h08