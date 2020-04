Tem uma impressora 3D em casa? Pode ajudar a criar viseiras contra o coronavírus

© Marco Bertorello/AFP

Os apelos começaram a chegar diretamente de hospitais: há falta de viseiras para proteger os profissionais de saúde. Para ajudar, o FIKALAB, laboratório tecnológico criativo da Critical Software, criou o site Vamos Ajudar Portugal, que convida todos os que tenham uma impressora 3D em casa a imprimir equipamento de proteção.

Um dos responsáveis pelo projeto, Gonçalo Silva, explica que o modelo de viseira, validado pelo Ministério da Saúde da República Checa, foi adaptado. "Fizemos algumas alterações para permitir produzir mais rapidamente e também para se adaptar a uma furação comum em Portugal, para folhas A4" de acetato. As alterações, garante, foram "validadas com profissionais de saúde que deram a sua opinião".

Quem está em casa e tem uma impressora 3D também pode ajudar, desde que a impressora tenha dimensões onde a viseira possa caber. "O modelo está feito para que se consiga imprimir numa impressora padrão, mas há impressoras mais pequenas para as quais criámos um modelo ligeiramente diferente", adianta Gonçalo Silva.

Cada viseira demora entre uma hora a uma hora e meia a imprimir. O projeto já conseguiu fazer 300, e os números estão a aumentar. Gonçalo Silva indica que neste momento "a capacidade de produção está a escalar porque se vão juntando cada vez mais pessoas". No total, há 80 voluntários envolvidos.

Quem não tem impressora pode ajudar na entrega do equipamento aos hospitais, ou no envio de acetatos ou "elásticos de fita com casa para botão", usados para fazer as viseiras.

O FIKALAB já recebeu pedidos de ajuda de hospitais de Lisboa, Figueira da Foz, Viseu e do IPO do Porto. As unidades de saúde podem contactar diretamente o projeto para pedir o material de proteção.

