Governo anuncia mais 20 unidades de saúde familiar, num total de 40 em 2021

A ministra da Saúde, Marta Temido © Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa/TSF 19 Novembro, 2021 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta sexta-feira que o Governo autorizou mais 20 unidades de saúde familiar a passar para modelo B, num total de 40 este ano.

"Há hoje mais 142 unidades de saúde familiar do que havia em 2015 e, esta semana, o Governo autorizou a transição de mais 20 unidades de saúde familiar para o modelo B, o que soma 40 unidades de saúde autorizadas este ano. Isto não é demagogia, é a realidade", disse.

A governante, que falava no parlamento durante a interpelação ao Governo sobre Saúde, pedida pelo PSD, adiantou que hoje há mais 142 unidades de saúde familiar do que em 2015.

Insistiu que o Governo recrutou mais profissionais de saúde, que o saldo líquido é de 852 médicos de família face a dezembro de 2015 e que, no total, foram recrutados mais 148 mil trabalhadores na área da Saúde, dos quais cerca de 4000 médicos.

A governante lembrou, contudo, que há mais inscritos no Serviço Nacional de Saúde - mais 388 mil, dos quais 138 mil este ano.

"Temos hoje um saldo líquido de 852 médicos de família face a dezembro de 2015. Temos mais 340 mil pessoas com médico de família, mas também temos mais inscritos no Serviço Nacional de Saúde [SNS]. Quase 388 mil, dos quais 138 mil apenas este ano. Esta é a prova de um SNS que não deixa para trás e que não deixa ninguém à porta", afirmou.

Ouça as declarações de Marta Temido no parlamento 00:00 00:00

A ministra afirmou que o SNS registou em setembro um aumento na atividade assistencial e que os níveis já são equiparados aos pré-pandemia, frisando que, com a adesão dos profissionais de saúde ao regime extra de incentivos para recuperação da atividade foi possível realizar mais 113 mil consultas e mais 55 mil cirurgias.

Anunciou ainda que este regime de incentivos extra foi prorrogado para 2022.

Marta Temido disse ainda que o número de inscrições de utentes em listas de espera para consultas e cirurgias "se alinha com os números de 2019", que houve mais de 79% de consultas hospitalares referenciadas pelos cuidados de saúde primários e mais 70% de cirurgias que cumpriram os tempos máximos de resposta garantidos.

Na área oncológica, adiantou, houve um aumento de 20 por cento de doentes operados face a 2019 e que os rastreios de base populacional no SNS recuperaram.

A ministra disse ainda que, no futuro, a aprovação do projeto do estatuto do SNS "abrirá caminho à negociação do regime de dedicação plena, devolverá autonomia na contratação aos hospitais" e dará também mais autonomia à administrações regionais de saúde.