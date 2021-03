"Temos cerca de 20 casos." Concelhos em risco "extremamente elevado" contestam método da DGS

Manteigas é considerado o concelho português de maior risco pandémico, nesta altura © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou, esta semana, o nível de risco pandémico dos concelhos do país. Se no início de fevereiro havia mais de 200 municípios em risco "extremamente elevado" de infeção por Covid-19, agora são apenas três: Manteigas, Arronches e Resende.

Os números da DGS referem-se ao período terminado a 23 de fevereiro. São considerados de risco "extremamente elevado" os concelhos que registavam, nas últimas duas semanas, mais de 960 casos positivos por 100 mil habitantes.

À frente na tabela do risco segue o município de Manteigas, no distrito da Guarda, com 1896 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Ouvido pela TSF, contudo, o autarca Esmeraldo Carvalhinho fala em números já desatualizados que só prejudicam o concelho e são injustos para a população.

"É completamente incongruente com a realidade fazer a acumulação dos números durante 14 dias. Se é verdade que há uns dias estávamos num patamar elevadíssimo, neste momento, estamos a baixar já quase para o moderado. Neste momento, temos apenas 16 casos. Não estamos nessa situação de risco extremamente elevado de contágio", defende.

"Esses números são completamente injustos e isto é extremamente prejudicial para a economia e para a imagem dos próprios manteiguenses. Dá a ideia de que aqui não temos medidas de segurança", contesta.

Autarca de Manteigas diz que este "rótulo" prejudica a economia local e dá má imagem aos manteiguenses 00:00 00:00

Segue-se o município de Arronches, no distrito de Portalegre, com 1.773 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

A presidente da Câmara de Arronches, Fermelinda Carvalho, ressalva, porém, que basta haver um reduzido número de casos para que, numa população de pouco mais de 3 mil habitantes, se atinja o patamar em causa de incidência da pandemia.

"Tivemos, nesse período entre 10 e 23 de fevereiro, 23 casos. Acontece que Arronches tem 3.100 habitantes. Quando fazemos as contas para 100 mil habitantes, mesmo com estes números baixos, facilmente temos um índice muito elevado", explica a autarca.

Autarca de Arronches refere que é o facto de a população do concelho ser reduzida que leva a este nível de risco 00:00 00:00

O top 3 dos concelhos de maior risco elencado pela DGS é fechado pelo município de Resende, no distrito de Viseu, com 1.421 casos de Covid-19. São os únicos concelhos em todo o país considerados de risco extremo de contágio, neste momento.

