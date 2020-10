"Temos de ser mais precisos." Médicos pedem medidas específicas por regiões

© Mário Cruz/Lusa

Os especialistas alertam que as medidas de contenção devem ser diferenciadas por regiões, consoante o número de casos. O aumento do número de infeções por Covid-19 já ultrapassou os 1600 por dia.

Em declarações à TSF, Ricardo Mexia, presidente da Associação de Médicos de Saúde publica, explica que só com medidas diferenciadas será possível controlar os surtos de forma eficaz.

"Temos de ser mais precisos nas medidas. As medidas que estamos a adotar no continente foram sempre diferentes nas regiões autónomas. O que aconteceu no Norte e depois em Lisboa e Vale do Tejo acabou por poupar o Alentejo e Algarve. Faz todo o sentido que existam medidas direcionadas e específicas", nota.

Ricardo Mexia reforça que é necessário alargar a capacidade de resposta. "As restrições não podem passar apenas pelas pessoas e atividades económicas. Tem de haver uma intervenção por parte do Governo no sentido de dotar o país de capacidade de resposta. É preciso uma maior coordenação operacional, temos apenas a liderança técnica da Direção-Geral da Saúde. Temos também de melhorar a estratégia de comunicação."

Ricardo Mexia sublinha que há vários pontos que podem ser melhorados, "alguns implicam recursos, mas outros apenas organização".

No México foi confirmado o primeiro caso simultâneo de Covid-19 e gripe A, numa mulher de 54 anos. Os médicos tentam agora perceber se a sobreposição dos dois vírus pode resultar numa doença mais grave.

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública considera que casos como este vão ser cada vez mais frequentes. "É provável que aconteçam infeções com diversos agentes. Não é uma situação imprevisível, mas implica ser monitorizada para percebermos quais são as implicações", afirma.

Um jornal científico britânico alerta que a perda súbita de audição pode ser um novo sintoma associado ao novo coronavírus. O caso, relatado no jornal científico BMJ Case Reports, pode significar a existência de mais um sintoma causado pelo novo coronavírus, por ser um possível efeito colateral da infeção.

"Apesar da considerável literatura sobre a Covid-19 e os vários sintomas associados ao vírus, faltam discussões sobre a relação entre a Covid-19 e a audição", lamentam estes especialistas.

Até ao momento, apenas alguns casos foram relatados e ainda nenhum tinha sido associado ao Reino Unido.

Atendendo ao aumento de casos, Portugal vai elevar o nível de alerta face à pandemia de Covid-19 passando da situação de contingência para situação de calamidade em todo o território nacional