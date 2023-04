"Temos todo o tempo do mundo." PJ diz não desistir de encontrar suspeito da morte de polícia

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

O diretor da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, afirma que as autoridades "têm tempo" para encontrar Clóvis Abreu, que está em fuga e cuja localização é desconhecida. "Não vamos desistir (...) Temos todo o tempo do mundo, temos o nosso esforço, o nosso crer, a nossa motivação que vai naturalmente continuar", sublinha.

Questionado sobre o facto de o suspeito ainda não ter sido notificado para comparecer em tribunal, o diretor da PJ considerou: "O Clóvis e a sua defesa (...) quando quiserem apresentar-se às autoridades, apresentar-se-ão."

Luís Neves foi ouvido como testemunha no julgamento que está a decorrer no Campus da Justiça, em Lisboa, apesar de não perceber a razão de ter sido chamado.

"O Código de Processo Penal diz que são testemunhas quem conhece indiretamente os factos, o que não é o meu caso, mas naturalmente qualquer policia tem de estar disponível para responder aos anseios da justiça", acrescenta.

Há dois dias, a defesa de Clóvis Abreu, o fuzileiro suspeito da morte do agente da PSP Fábio Guerra que continua em parte incerta, assegurou que o seu cliente nada tem a ver com a morte daquele polícia, mas que está disposto a "colaborar com a justiça".