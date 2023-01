Por TSF 15 Jan, 2023 • 12:00

A qualidade do emprego e os baixos salários praticados em Portugal estão a agravar a pobreza no país. É o que diz a coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Sandra Araújo sublinha a importância de combater a precariedade.

"O emprego é um fator protetor, mas temos um problema de qualidade do emprego e de baixos salários. Está a ser discutida na Assembleia da República a agenda do trabalho digno, um pacote de 70 medidas e que tem muito a ver com um esforço de dar dignidade ao emprego e combater a precariedade", afirma.

