Temperaturas sobem a partir desta quinta-feira. Fim de semana prolongado com 40 ºC

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Rui Polónio com Carolina Quaresma* 09 Junho, 2022 • 07:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fim de semana prolongado vai ser marcado por muito calor. As temperaturas vão rondar os 40 ºC no interior do país, já a partir desta quinta-feira, e esta é uma situação que vai prolongar-se durante o fim de semana, prevê a meteorologista Maria João Frada.

"A subida será acentuada, essencialmente nas regiões do interior, principalmente, norte e centro, subidas essas que podem atingir 10, 12 ou 13 ºC. No litoral, as subidas serão ligeiramente inferiores entre 3, 5 e 7 ºC. Depois, no sábado, vamos continuar com uma subida de temperatura, quer das mínimas, quer das máximas. Serão subidas significativas, vão manter-se no domingo e há uma tendência para haver uma ligeira descida em alguns locais na segunda-feira, mas será muito pouco significativa. Vamos chegar a domingo e segunda-feira e vamos ter, na generalidade do território, temperaturas máximas entre 30 e 35 ºC. Os 40ºC podem ser atingidos no interior do Alentejo, em alguns locais do vale do Tejo e do vale do Douro", explica em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações de Maria João Frada à TSF 00:00 00:00

Maria João Frada afirma que ainda é cedo para se falar numa onda de calor, até porque nas zonas costeiras vai sentir-se uma brisa mais fresca.

"O Algarve também terá temperaturas entre 30 e 35 ºC, mas há uma tendência para, no domingo, a costa sul do Algarve descer já ligeiramente. O Algarve fica quente, mas a costa sul poderá descer ligeiramente devido à entrada de uma corrente do quadrante sul. Quem estiver na praia, na costa ocidental, a partir da tarde tem sempre alguma brisa de noroeste, que na faixa costeira será moderada a forte, portanto, vai refrescar um pouco quem estiver junto ao litoral oeste. Na costa sul do Algarve, será uma brisa muito fraca e que vai ser até agradável durante a tarde", acrescenta.

Maria João Frada afirma que está prevista uma brisa mais fresca nas zonas costeiras 00:00 00:00

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a causa para estas temperaturas altas está numa massa de ar tropical proveniente do Norte de África e de Espanha.

O IPMA avisa que os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda apresentam esta quinta-feira risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV). O arquipélago da Madeira e as ilhas Terceira, São Miguel e Flores (Açores) estão com níveis muito elevados e a ilha do Faial com risco elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol. Já para as zonas com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O IPMA alerta ainda que seis concelhos dos distritos de Faro, Santarém e Castelo Branco estão esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio. Em causa estão os concelhos de Proença-a-Nova (Castelo Branco), Vila Nova da Barquinha, Tomar (Santarém), Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

Vários concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Guarda, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, Vila Real e Bragança estão também em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

O perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira.

Face às previsões meteorológicas, a Direção-Geral da Saúde elaborou uma lista com 11 recomendações para os cidadãos se protegerem dos efeitos negativos do calor intenso, numa altura em que se aproxima um fim de semana prolongado.

Como é habitual, as autoridades de saúde recomendam à população procurar "ambientes frescos, arejados ou climatizados", sublinhando a necessidade de "aumentar a ingestão de água e evitar o consumo de bebidas alcoólicas".

Para quem quiser ir a banhos, a DGS recomenda "evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas e utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina".

No que diz respeito aos mais vulneráveis, as autoridades de saúde recomendam dar especial atenção "a crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas". A DGS frisa ainda a necessidade de os doentes crónicos seguirem a dieta e a medicação indicada pelos médicos.

* com Lusa