Temperaturas "abaixo do normal" mantêm Portugal em alerta até terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai manter Portugal continental e parte da Madeira em aviso amarelo até terça-feira devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

Os 18 distritos do continente vão continuar com aviso amarelo, com a Guarda a ser novamente o distrito com a temperatura mais baixa (-3.º).

O IPMA prevê que a temperatura média da próxima semana esteja abaixo dos valores normais para a época. "Preveem-se valores abaixo do normal (-6 a -1°C) para todo o território na semana de 11/01 a 17/01", refere o site do IPMA.

Na semana seguinte, as temperaturas mantêm-se nos valores habituais para a época e na última semana de janeiro sobem: "Preveem-se valores acima do normal para praticamente para todo o território (0 a +3°C) na semana de 25/01 a 31/01".

Também com aviso amarelo está a Região Autónoma da Madeira, onde apenas a costa sul da ilha irá manter temperaturas adequadas e por isso está com aviso verde.

Segundo o IPMA, o alerta amarelo para a Madeira está associado à previsão de neve nos pontos mais altos da ilha que poderá condicionar a circulação em algumas zonas e até provocar danos em árvores.

Já nos Açores, as temperaturas serão mais adequadas e por isso estão com aviso verde.