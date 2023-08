Temperaturas acima de 40 ºC. IPMA coloca sete distritos sob aviso vermelho

© Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Sete distritos do continente vão estar esta terça-feira sob aviso vermelho devido ao calor. Em causa estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Santarém.

O aviso vermelho do IPMA para estes concelhos vai prolongar-se até às 10h00 de quinta-feira.

De acordo com o IPMA, os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja.

O IPMA colocou também a costa sul da Madeira sob aviso laranja até às 21h00 de quinta-feira. Sob aviso amarelo estão também a costa norte da Madeira e o Porto Santo até às 23h00 de quarta-feira.

O IPMA prevê um aumento da temperatura nos próximos dias, alertando que as máximas podem atingir valores acima dos 40 ºC em alguns locais.

Esta terça-feira, os distritos de Castelo Branco e Santarém atingem os 42 ºC de temperatura máxima. Já Bragança, Vila Real, Évora e Beja chegam aos 41 ºC. Em Braga, Viseu e Portalegre os termómetros sobem até os 40 ºC.

Esperam-se também noites tropicais, com as temperaturas mínimas a chegarem aos 28 ºC e 29 ºC em Castelo Branco e Portalegre.

O IPMA prevê que as temperaturas só comecem a descer de forma generalizada a partir de sexta-feira.

A subida de temperatura está relacionada com "uma crista anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Central, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África sobre o território do continente".