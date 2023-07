"Temperaturas amenas." Termómetros dão tréguas em Lisboa nos primeiros dias da JMJ

A JMJ é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Numa altura em que o país se prepara para acolher a Jornada Mundial da Juventude, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que esta semana, em Lisboa, o termómetros deem algumas tréguas pelo menos até meio da semana, ao contrário do que acontece na maioria dos restantes territórios do país, que terão temperaturas altas.

"Vamos ter durante a semana dois períodos bem marcados. Um que será principalmente até quarta-feira, em que teremos temperaturas relativamente amenas. Estou a falar na região da Grande Lisboa e, de um modo geral, sobre o território do continente. Temperaturas máximas que na região da Grande Lisboa deverão oscilar sensivelmente entre os 26 e 29 graus. São temperaturas que, de qualquer maneira, não vão permanecer ao longo do dia devido à entrada de vento noroeste com alguma intensidade durante a tarde e início das noites. Depois o outro período é válido a partir do dia 4, incluindo o fim de semana e provavelmente o início da próxima semana, pelo menos, em que temos uma subida gradual dos valores da temperatura, especialmente da máxima. Vamos chegar ao final da semana em que estará cá o santo Papa, dia 6 de agosto, em que temos temperaturas máximas, na grande generalidade do território, entre os 30 e os 35 graus", adiantou à TSF a meteorologista do IPMA Maria João Frada.

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro, Alto Alentejo e do Algarve estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Quanto às temperaturas desta segunda-feira, as mínimas vão oscilar entre os 12º Celsius (Viseu) e os 22ºC (Faro) e as máximas entre os 23ºC (Viana do Castelo e Porto) e os 35ºC (Castelo Branco).

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ realiza-se em Lisboa, entre segunda-feira e domingo, com a presença do papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.