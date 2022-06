Seis distritos sob aviso laranja devido ao calor. Temperaturas chegam aos 40º

© Peter Kimka/EPA

Seis distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso laranja devido à previsão de continuação de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso laranja até às 18h00 de terça-feira devido aos valores elevados da temperatura.



Também por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Vila Real, Viseu, Santarém e Setúbal sob aviso amarelo até às 18h00 de terça-feira e o de Braga até às 18h00 deste domingo.



O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Segundo IPMA, o distrito da Guarda apresenta este domingo "risco extremo" de exposição à radiação ultravioleta e os restantes distritos do país risco "muito elevado".



O IPMA recomenda para as regiões em risco extremo que se evite o mais possível a exposição ao sol.



Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo, em Portugal continental, tempo quente, com possibilidade de aguaceiros e trovoada durante a tarde no interior Norte e Centro, e vento fraco a moderado. As temperaturas máximas previstas para este domingo variam entre os 26 graus celsius em Aveiro e os 41 em Évora.

Na generalidade do território as temperaturas máximas variam entre 30 e 35 graus Celsius, com valores mais elevados, da ordem de 40 graus, na Beira Baixa, vale do Tejo e interior do Alentejo.

De acordo com o instituto as temperaturas máximas "deverão estar entre cinco e 12 graus acima dos valores médios para a época do ano, situação que é comum nesta altura do ano, e que neste contexto levará à emissão de avisos de tempo quente, em particular no interior".

Cerca de 60 concelhos em risco máximo de incêndio

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Faro e Beja apresentam este domingo perigo máximo de incêndio.

No distrito de Bragança estão sob este alerta do IPMA os concelhos de Mirandela, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro, Vila Flor, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Bragança e Alfândega da Fé.

De acordo com a informação do IPMA publicada no site, estão também em perigo máximo de incêndio os concelhos de Valpaços e Murça, no distrito de Vila Real, e Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

No distrito da Guarda, estão os concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Pinhel, Almeida, Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres e Gouveia, e, no distrito de Viseu, os concelhos São João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Tabuaço, Penedono, Mangualde e Armamar.

O IPMA colocou sob o mesmo alerta, no distrito de Castelo Branco, os concelhos do Fundão, Covilhã, Belmonte, Oleiros, Castelo Branco, Sertã, Proença-a-Nova, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.

Em perigo máximo de incêndio estão também, no distrito de Santarém, os concelhos de Constância, Abrantes, Sardoal, Mação, Vila Nova da Barquinha e Tomar, e no distrito de Portalegre, estão os concelhos de Nisa, Gavião, Portalegre, Castelo de Vide e Marvão.

O distrito de Beja tem sob este aviso o concelho de Almodôvar, adianta o IPMA.

Os concelhos de Lagos, Silves, São Brás de Alportel, Portimão, Faro, Tavira, Loulé, Castro Marim e Alcoutim no distrito de Faro, também estão em perigo máximo de incêndio.

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Guarda, Viseu Bragança e Vila Real em perigo muito elevado de incêndio.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou na quinta-feira o destacamento de cerca de cinco mil operacionais para responder nos próximos dias ao aumento de risco de incêndio, com maior incidência em seis concelhos dos distritos de Castelo Branco, Santarém e Faro, devido à subida da temperatura.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.