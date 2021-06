Temperaturas descem e chuva regressa no interior Norte e Centro

© Pixabay

Depois de dias de sol em todo o país, as temperaturas vão descer e prevê-se a possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira o céu vai estar em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade no interior Norte e Centro e na região Sul a partir da tarde.



As temperaturas máximas vão variar esta terça-feira entre os 25ºC em Beja e os 18ºC em Viana do Castelo.

Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao início da manhã e registam-se condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro até meio da tarde.



Já o vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste.

Na Grande Lisboa o céu vai estar em geral muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, pode haver chuva fraca e a temperatura vai descer ligeiramente. Cenário parecido é esperado no Grande Porto.