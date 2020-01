Temperaturas descem este fim de semana. Ondas podem chegar aos cinco metros

Há sete distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima © Kai Foersterling/EPA

O mercúrio dos termómetros vai baixar a partir desta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista para este fim de semana uma descida descida da temperatura em Portugal continental, sobretudo a mínima, com acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 0º (Bragança e Guarda) e os 9º (Lisboa e Sagres) e as máximas entre os 6º (Guarda) e os 16º (Faro) e é esperada formação de gelo ou geada no interior das regiões Norte e Centro, assim como neblina ou nevoeiro matinal.

O tempo estará frio e seco, com vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro.

O IPMA prevê ainda agitação marítima forte, com ondas com 4 a 5 metros na costa ocidental, sendo 3 a 4 metros a sul do Cabo Raso, diminuindo para 3 a 3,5 metros a partir do final da tarde. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão por isso sob aviso amarelo até às 18h00 desta sexta-feira.

Segundo Autoridade Marítima Nacional (AMN), seis barras de Portugal estão fechadas à navegação - Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila do Conde, Esposende, Póvoa de Varzim e Ericeira - e outras seis estão condicionadas - Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto, no continente, e Santa Cruz das Flores e Lages das Flores, nos Açores.