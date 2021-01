Temperaturas negativas até domingo. Há nove distritos sob aviso devido ao frio

Nevou em Estremoz no dia 9 de janeiro © Nuno Veiga/Lusa

Por Lusa 14 Janeiro, 2021 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nove distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto e Beja estão sob aviso amarelo até às 09h00 de hoje e Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro, Castelo Branco, Évora e Faro até às 0h00 de sexta-feira.

Hoje, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus celsius em Bragança, Vila Real e Braga e os 7 graus em Lisboa. As temperaturas máximas vão variar entre os 7 graus na Guarda e os 18 em Santarém.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste, e até meio da manhã na região Sul.

Está também previsto vento em geral fraco do quadrante norte, soprando por vezes moderado no litoral oeste a sul do Cabo Mondego, sendo por vezes forte nas terras altas.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal, que em alguns locais do interior pode ser nevoeiro gelado, formação de gelo ou geada, em especial no interior, pequena subida da temperatura mínima, mais significativa no litoral das regiões Centro e Sul, e subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

De acordo com o IPMA, o tempo frio vai manter-se no continente até domingo, em especial nas regiões do interior norte e centro, prevendo-se a partir de segunda-feira uma subida significativa da temperatura mínima e ocorrência de precipitação.