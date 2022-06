Temperaturas podem chegar aos 39 ºC. Nove distritos do continente sob aviso amarelo

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 15 Junho, 2022 • 07:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nove distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, com temperaturas que podem chegar aos 39 graus Celsius (ºC) em Évora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sob aviso amarelo estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo quente com períodos de céu muito nublado, subida da temperatura máxima no litoral, neblina ou nevoeiro matinal na faixa costeira a norte do Cabo raso.

A previsão aponta também para aguaceiros, que localmente serão acompanhados de trovoada, granizo e rajadas de vento, em especial nas regiões Norte e Centro.

Está ainda previsto vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 ºC em Viana do Castelo, Braga e Leiria e os 23 ºC em Portalegre e as máximas entre os 30 ºC em Aveiro e os 39 ºC em Évora.