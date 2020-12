Temperaturas podem descer abaixo de zero. Natal vai trazer massa de ar polar frio e seco

O IPMA chama a atenção para temperaturas especialmente baixas nos próximos dias © Gustavo Bom/Global Imagens

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma grande diminuição das temperaturas nos próximos dias desta quadra festiva, devido a uma massa de ar polar frio e seco, que vai afetar o país.

De acordo com as previsões, as temperaturas deverão cair a pique este sábado, com a maior parte dos territórios a registar cerca de 0ºC (em algumas zonas, as temperaturas podem mesmo chegar a ser negativas) e as máximas nunca deverão ir além dos 13ºC. Uma descida das temperaturas que deverá associar-se também a um aumento do vento.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa, por isso, a população de que deve ter alguns cuidados nos próximos dias.

Em declarações à RTP 1, o comandante Carlos Mata recomendou, esta quinta-feira, a adoção de medidas preventivas como "evitar a exposição prolongada ao frio" e estar atento "aos grupos mais vulneráveis", nomeadamente "as crianças, doentes crónicos e idosos".

Carlos Mata alertou também para os perigos dos equipamentos de aquecimento muito usados quando se verificam temperaturas assim tão baixas, "como braseiras e lareiras" - por "risco de intoxicação por gases ou de incêndios", especialmente se os equipamentos ficarem ligados "durante o sono".

O comandante da Proteção Civil refere ainda a necessidade de atenção redobrada durante a condução, uma vez que, nos próximos dias, deverá formar-se gelo na estrada, aumentando o risco de ocorrência de acidentes de viação.

Não há, no entanto, ainda previsão de que seja emitido qualquer estado de alerta, de acordo com a Proteção Civil, mas a questão permanecerá ainda em avaliação, pelo menos até ao próximo domingo.