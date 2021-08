Temperaturas sobem a partir deste domingo para o "expectável no verão"

© Photo by Dennis Flinsenberg on Unsplash

O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê uma subida das temperaturas em Portugal na próxima semana, num verão que tem sido ameno e com temperaturas abaixo das normais para esta época.

É já a partir de domingo que, como explicou à TSF a meteorologista Sandra Cruz, as temperaturas máximas vão subir gradualmente, com uma aproximação "aos valores normais para o nosso território e para o que é expectável no verão", com as capitais de distrito a deverem ultrapassar os 30 ºC.

As regiões com maiores aumentos de temperatura devem ser o Alentejo - com as temperaturas a poderem "pontualmente chegar aos 40 ºC" -, o interior, a Beira Alta, a Beira Baixa e o Nordeste Transmontano e ainda a zona do vale do Douro.

Com a chegada do tempo mais quente chega também um aumento do risco de incêndio, que a meteorologista admite poder chegar a ser "muito elevado ou máximo em várias regiões do país".

Esta subida de temperaturas é, ainda assim, completamente normal, garante Sandra Cruz, que afasta qualquer onda de calor em Portugal semelhante às que assolam, por estes dias, outros pontos do mundo.

"É perfeitamente típica para a época do ano e para o nosso território" e não há, para já, previsão de temperaturas "na ordem do que se tem verificado nos países do Mediterrâneo Oriental", fustigados por temperaturas altíssimas desde o final do mês de julho. Em suma, "não se preveem condições extremas".