Temperaturas sobem, mas chuva só vai parar de cair no fim da semana

Por Carolina Rico 06 Março, 2023 • 08:53

A chuva está de regresso a todo o país e apenas vai dar tréguas no próximo fim de semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal continental passa a estar "sob a influência de uma corrente de oeste, que trará uma massa ar de características marítimas e a passagem de sistemas frontais".

É esperada "muita nebulosidade e precipitação com "valores acima do normal para todo o território", em especial na região do Minho.

Esta segunda-feira, os períodos de chuva ou aguaceiros serão pouco frequentes na região sul até meio da manhã e poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até final da manhã.

Quanto às temperaturas, a previsão do IPMA aponta para uma subida generalizada em todo o continente, "com destaque para a subida das temperaturas mínimas no início da semana, deixando de se registar temperaturas mínimas negativas".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre 1 e 7°C no interior norte e centro e entre 6 e 12°C em toda a faixa litoral e na região sul. Já as máximas deverão atingir valores entre 11 e 20°C no interior norte e centro e variar entre 15 a 21°C no na faixa litoral e na região sul.

Não há, neste momento, avisos meteorológicos ativos no continente. Apenas nos Açores as ilhas do grupo Ocidental estão sob aviso amarelo a partir do final do dia de segunda-feira devido à previsão de agitação marítima.

No próximo fim de semana, o IPMA prevê "uma nova mudança do tempo, com a presença de um anticiclone localizado sobre a Península Ibérica, que deverá originar tempo seco, ventos fracos e nova subida das temperaturas".

Nos dias 11 e 12 de março espera-se ainda uma "nova subida das temperaturas máximas". No domingo os termómetros vão oscilar entre os 16 e os 24°C, com alguns locais do Alentejo a poderem atingir ou mesmo superar os 25°C.