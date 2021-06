Temperaturas sobem no Norte e Centro. Catorze concelhos em risco máximo de incêndio

Lisboa © Ricardo Lopes/Global Imagens

Por Lusa 09 Junho, 2021 • 07:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Catorze concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco e Santarém apresentam esta quarta-feira risco máximo de incêndio, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide e Nisa (Portalegre), Mação (Santarém) e Proença-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Vila Real e Bragança em risco muito elevado de incêndio.

De acordo com o IPMA, há também mais de 80 concelhos de vários distritos do continente em risco elevado.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões de Portugal continental pelo menos até domingo.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até início da manhã.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante Norte, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, até início da manhã e a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro e subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Leiria) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (no Porto e em Aveiro) e os 36 (em Évora e Beja).