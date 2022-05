Temperaturas chegam aos 34 graus durante o fim de semana e risco de incêndio aumenta

© Miguel Pereira/Global Imagens

As temperaturas máximas vão ultrapassar os 30 graus Celsius em muitas regiões de Portugal continental durante o fim de semana, prevendo-se um aumento do risco de incêndio, disse à Lusa o meteorologista Bruno Café.

"Hoje e amanhã [sábado] vamos ter uma subida gradual das temperaturas máximas. Teremos máximas em Portugal continental entre os 25 e os 33 graus, podendo até pontualmente ser superiores em algumas regiões do interior do Alentejo", disse o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Bruno Café, as temperaturas deverão permanecer elevadas na próxima semana, acima do normal para esta época do ano.

As temperaturas vão subir esta sexta-feira em Portugal continental para valores "acima da média" em maio, ainda que normais para a época, sempre marcada por grandes variações, assegura o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para este fim de semana esperam-se "dias de sol", com "vento geralmente fraco" e uma "subida gradual da temperatura", diz à TSF a meteorologista Paula Leitão.

"Temos um anticiclone perto do Golfo de Biscaia que traz uma corrente de leste provocando este tempo mais quente e seco. Devido a esta situação e também pela ausência de precipitação, o risco de incêndio vai aumentar nos próximos dias", explicou.

De acordo com Bruno Café, Lisboa deverá chegar no fim de semana aos 32 graus Celsius, Leiria 31, Braga 30 a 33 no Vale do Tejo e interior do Alentejo.

As temperaturas mínimas vão subir ligeiramente hoje e sábado, prevendo-se que rondem os 10 a 15 graus.