Temperaturas vão chegar aos 35 graus. Há 24 concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve apresentam esta quarta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vinte e quatro concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Bragança estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio.

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio quase meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Leiria, Vila Real e Bragança.

Segundo o IPMA, pelo menos até domingo vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em vários concelhos do continente por causa do tempo quente.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Máximas vão chegar aos 35 graus

O IPMA prevê para hoje no continente chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro, mais provável no Minho, até ao final da manhã e descida de temperatura, em especial da máxima no interior.

Está também previsto vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto) e os 35 (em Évora).

Nove distritos em risco extremo de exposição aos raios UV

Nove distritos de Portugal continental apresentam risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) e o resto do país está com níveis muito elevados.

Em risco extremo estão os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja.

Para estes distritos com risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

Ainda no continente, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro apresentam risco muito elevado e Coimbra está com níveis elevados.

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão hoje com níveis muito elevados.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.