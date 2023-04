Temperaturas voltam a subir esta semana

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O céu vai estar nublado nos próximos dias, mas as temperaturas elevadas vão fazer lembrar o verão, atingindo o pico na quinta-feira, dia em que os termómetros vão marcar 34 graus de máxima em Santarém, 31 ºC em Lisboa, 29 ºC em Faro e 24 ºC no Porto.

No Porto, a temperatura será constante, com as temperaturas máximas a oscilarem entre os 24 ºC e os 21 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Perto do final da semana há possibilidade de aguaceiros, mas o tempo volta a melhorar no início da semana seguinte, a tempo de poder aproveitar o feriado de 1 de maio.

No Algarve prevê-se um aumento das temperaturas no início desta semana, que se manterá até ao último fim de semana do mês. No próximo sábado os termómetros chegarão aos 32 graus, com a temperatura mínima a rondar os 20 ºC.

Évora, no Alentejo, será a zona mais quente do país durante toda a semana, chegando aos 32 graus de máxima na quarta-feira e aos 34 ºC na quinta-feira. Já as temperaturas mínimas vão chegar aos 10 graus no dia 25 de abril.