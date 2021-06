Tempestade fez estragos pela noite dentro. "Situação de instabilidade é para continuar alguns dias"

Chuva forte provoca inundações © Luís Forra/Lusa

A chuva e a tempestade vieram para ficar pelo menos até quinta-feira e já fizeram estragos. No Entroncamento, durante a noite, a precipitação intensa e o granizo fizeram desabar o teto de um supermercado. Depois do Norte, segue-se assim a região Centro, numa soma de prejuízos que já atinge vários locais do país.

No Entroncamento, a chuva intensa e o granizo fizeram desabar a cobertura de um supermercado, adianta Rodrigo Bertelo, comandante dos bombeiros, em declarações à TSF. O responsável recebeu várias chamadas durante a noite, e reporta a existência de "estragos materiais".

"Tivemos uma situação de abatimento de uma cobertura de hipermercado E.Leclerc, motivada pela chuva intensa e granizo que se fizeram sentir durante cerca de meia hora, e algumas inundações em meio urbano, que foram rapidamente resolvidas pelos nossos operacionais e de Proteção Civil", refere.

Ouça a explicação de Rodrigo Bertelo. 00:00 00:00

Em Castro Daire, no distrito de Viseu, o fim de tarde também transformou várias ruas em ribeiros. Paulo Martins de Almeida, presidente da Câmara, acredita que há prejuízos a registar, mas ainda não houve tempo para os contabilizar. "Desde o temporal do fim da tarde, houve grandes prejuízos que ainda não é possível quantificar, mas que são consideráveis." Nalguns locais, "o piso acabou por levantar, fruto do caudal enorme que andou dentro das condutas". Houve ainda a "queda de algumas estruturas devido às condições climatéricas severas", e várias lojas comerciais foram inundadas.

"Tivemos ruas que pareciam autênticos rios e que, por sua vez, acabaram por inundar as lojas comerciais, por consequência da elevada precipitação que ocorreu em pouco tempo." O autarca também teme perdas para a agricultura: "Como houve queda de granizo, os agricultores podem ter tido prejuízos." Já no domingo tinha havido queda de chuva e granizo, com algum impacto, mas com menos estragos.

O autarca descreve o cenário de tempestade e inundações vivido no concelho. 00:00 00:00

Na noite de terça-feira, a TSF já tinha dado nota de que, pela quarta vez no espaço de apenas uma semana, Vila Real foi afetada, por um novo temporal de chuva, trovada, vento e granizo. À TSF, o comandante Orlando Matos, dos Bombeiros Voluntários Cruz Branca, deu conta da necessidade de responder a algumas inundações, sobretudo "em garagens de casas particulares". Registou-se também a queda de uma árvore no IP4.

Embora por "pouco tempo, choveu muito intensamente", salientou Orlando Matos, que descreveu também "rajadas fortes de vento" que provocaram a queda de árvores e antecederam "15 a 20 minutos" de intempérie. Ainda assim, garantiu o comandante, não só não esteve frio como se fez sentir "um calor abafado", tanto que a trovoada pareceu "tropical".

O presidente da autarquia, Rui Santos, admite que este está a ser um final de primavera e um início do verão como nunca tinha visto antes. A tempestade "tem provocado estragos sobretudo na agricultura, da vinicultura, fruticultura e horticultura" da região, enumera, sublinhando que houve ainda "estragos em veículos, em muros, em veículos que estão em exposição na rua".

Rui Santos conta à TSF que muitos vidros ficaram partidos, e que estima que os estragos sejam de grande dimensão.

Previsão para os próximos dias

Nas praias do Sul, haverá nevoeiro. Nas zonas das praias a Norte, mas também no interior, registar-se-ão trovoadas, acompanhadas de aguaceiros e granizo.

A meteorologista Paula Leitão, do IPMA, explica que ainda é cedo para especificar os locais concretos que vão ser afetados pela tempestade, porque a situação é imprevisível. "Continuamos com esta situação de grande instabilidade, e esta situação de instabilidade ainda é para continuar durante alguns dias", admite Paula Leitão, falando de "situações de previsão difícil".

Ouça a previsão de Paula Leitão. 00:00 00:00

"Conseguimos prever que há condições para haver estas situações de trovoada, que, neste caso, serão mais prováveis durante a tarde e nas regiões do interior, Norte e Centro", assinala.

Pelo menos até quinta-feira a tempestade não irá desaparecer. Estão previstas trovoadas para esta madrugada e para quinta-feira. Até às 04h00 de quinta-feira, todo o Centro e Norte do país está sob aviso laranja devido à trovoada.