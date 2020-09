Tempestade Paulette deixa Açores e aproxima-se da Madeira

© AFP

Na última atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a tempestade tropical Paulette localizava-se a 535 km dos Açores e a 560 km da Madeira. Depois do temporal que se fez sentir nos Açores, a Madeira pode ser o próximo arquipélago a sofrer com a tempestade.

O Centro Nacional de Furacões de Miami adianta que a Paulette vai deslocar-se para nordeste, com uma velocidade de 22 km/hora. Na quarta-feira, pelo meio-dia, estará a 300 km a norte da ilha da Madeira.

O IPMA garante, no entanto, que há apenas 10% de probabilidade de a Madeira ser atingida pelo forte temporal. A tempestade tropical Paulette passará a depressão tropical na manhã de quarta-feira, com "diminuição da intensidade do vento e mudança de rumo para sudoeste".

Ainda assim, vento moderado a forte vai soprar no arquipélago madeirense, tal como "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada".

O grupo ocidental dos Açores esteve sob aviso amarelo na sexta-feira e sábado devido à agitação marítima provocada pela Paulette.