Tempestade subtropical Theta deixa Madeira sob aviso devido à chuva forte

O arquipélago da Madeira está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A situação meteorológica na Madeira está a ser afetada pela tempestade subtropical Theta, tendo o IPMA alertado para a possibilidade de um aumento da intensidade do vento e precipitação forte.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para o arquipélago vai estar em vigor até às 15h00 desta segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no arquipélago da Madeira céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde e períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial nas vertentes sul e terras altas e até ao fim da manhã.

Está também previsto vento moderado forte do quadrante sul, com rajadas até 70 quilómetros por hora soprando forte nas terras altas, com rajadas até 85 quilómetros por hora, enfraquecendo a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura máxima.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 21 e os 24 graus Celsius e no Porto Santo entre os 20 e os 24.