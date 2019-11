Tempestade tropical Sebastien passou pelos Açores sem fazer estragos

Aviso amarelo mantém-se devido à agitação marítima © Rafael Marchante/Reuters

A tempestade tropical Sebastien já passou pelas ilhas dos Açores sem provocar grande impacto.

A proteção civil registou apenas três ocorrências: duas de quedas de árvores e uma queda de infraestrutura nas ilhas do Pico, Flores e Terceira. Todos os casos já estão resolvidos.

As rajadas de vento também já estão a perder a força mas mantém-se o aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até às 09h00 devido a ventos fortes, e até às 18h00 por causa da agitação marítima, com ondas a atingir seis a sete metros.



A tempestade Sebastien passou pelos Açores com chuva forte e rajadas de vento até 120 quilómetros no grupo Ocidental, 100 km/h no grupo Central e até 90 km/h no grupo Oriental.