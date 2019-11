Tempestade tropical Sebastien pode atingir os Açores segunda-feira

Por Sara Beatriz Monteiro 23 Novembro, 2019 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tempestade tropical Sebastien pode chegar aos Açores esta segunda-feira, caso se mantenha a trajetória e a intensidade, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.

Pub Pub

"Mantendo-se a trajetória e a intensidade, é provável que venha a atingir o arquipélago na segunda-feira, dia 25 afetando especialmente as ilhas dos grupos Central e Oriental", pode ler-se na nota.

Pub Pub

De acordo com a nota do IPMA, a tempestade Sebastien "encontrava-se hoje às 12h30 (11h30 nos Açores) a cerca de 2100 km a oeste-sudoeste do Faial, deslocando-se para nordeste à velocidade de 39 km/h."

Ainda assim, o IPMA sublinha que "a previsão do comportamento da tempestade tropical Sebastien não reúne consenso nos diversos modelos meteorológicos quanto à intensidade com que

deverá alcançar o arquipélago. No entanto, prevê-se a ocorrência de precipitação forte no grupo Central, um aumento da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 100 km/h de sul a rodar para noroeste, e ondas de altura significativa de 6 a 7 metros de sudoeste passando a noroeste nas ilhas dos grupos Central e Oriental."

O IPMA adianta ainda que "a precipitação forte no Grupo Ocidental a partir da tarde de domingo estará associada a uma superfície frontal quente."