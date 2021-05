"Tempo de resposta é inaceitável" na justiça administrativa e tributária

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem © Miguel A. Lopes/Lusa

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, considerou esta terça-feira "inaceitável" o excesso de tempo de resposta nas áreas administrativa e tributária do sistema judicial e assumiu a sua quota-parte de responsabilidade nessas matérias.

"O sistema, tanto na dimensão cível como criminal, está ainda a responder, por regra, dentro de parâmetros de tempestividade e razoabilidade, o que só não ocorre ainda na jurisdição administrativa e tributária. É preciso dizer que aqui, neste segmento, o tempo de resposta é inaceitável. E co-assumir as responsabilidades na parte em que a lassidão é imputável a défices do sistema", admitiu a governante numa audição regimental na Assembleia da República.

De acordo com Francisca Van Dunem, essas duas áreas representam a exceção nos progressos alcançados nos últimos anos. Perante os deputados presentes na audição, a ministra enumerou a melhoria dos números em diversos parâmetros.

"As estatísticas da justiça dizem-nos que passámos de 1.500.000 processos pendentes no final de 2015 para 695.000 processos no final de 2020, com taxas de resolução processual acentuadamente positivas. Em 2020 registou-se o número mais baixo de pendências dos últimos 25 anos", disse, continuando: "Todos os indicadores disponíveis apontam no sentido da quebra global do número de processos iniciados e pendentes nos tribunais entre 2015 e 2020".

A ministra da Justiça adiantou ainda na sua intervenção de abertura na audição que "o tempo de duração média dos processos penais é hoje de treze meses", num período que inclui a fase de inquérito e o julgamento, sendo que para as ações cíveis esse prazo médio situa-se em 12 meses.

Em relação aos recursos humanos, destacou o aumento no mesmo período do número de juízes, magistrados do Ministério Público e oficiais de justiça e recordou também a introdução de "programas de modernização e automatização".

Por outro lado, a pandemia de Covid-19 ditou uma "retração da atividade dos tribunais", segundo Francisca Van Dunem, que, porém, atestou a monitorização da evolução da situação em todas as comarcas. "Os últimos dados recolhidos, respeitantes ao mês de abril, indicam que se mantém a tendência de redução da pendência global nos tribunais judiciais, embora a um ritmo menor do que nos anos anteriores", disse.