"Tempo de ser." Veja como Portugal se vai promover para os turistas

O presidente do Turismo de Portugal espera que o verão de 2021 seja melhor que o do ano passado, mas nesta altura nada é ainda seguro.

As palavras de Luís Araújo, à TSF, são ditas num dia em que Portugal lança uma nova campanha para promover o país cá dentro e lá fora.

"Há muita incerteza, mas aquilo que temos previsto é ficar 20% acima de 2020. Esse é o nosso objetivo, mas há muita incerteza, há muita dúvida relativamente ao que vai acontecer noutros países e nas imposições à mobilidade, o que afeta não só a confiança como o resultado final", detalha o presidente do Turismo de Portugal.

O mote da nova campanha passa pela ideia de "Tempo de ser" e vai ser promovida em vários países à medida que forem levantadas as restrições de viagens.

"Numa primeira fase e de acordo com as condições externas", o objetivo é promover a campanha "nos mercados de proximidade como o mercado interno e os mercados europeus (Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos), abrangendo mais tarde os intercontinentais (EUA, Canadá, entre outros)".

A campanha pretende transmitir uma mensagem "de confiança no recomeço da atividade turística", com cinco filmes, cada um composto por um plano único reforçando a relação de intimidade com o destino", destacando "alguns dos produtos turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf, o Enoturismo e a Gastronomia, o Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património".

"O nosso grande objetivo é que em 2023 regressemos aos números de 2019 [os melhores de sempre] e em 2027 recuperarmos aquilo que estava previsto na estratégia para esse ano, ou seja, alcançar os 27 mil milhões de euros de receita a nível nacional", refere o presidente do Turismo de Portugal.

"Apesar das dúvidas, a meta é promover Portugal, com esta campanha, cá dentro, mas também lá fora, nos principais mercados internacionais, incluído no britânico" onde recentemente o Governo decidiu retirar Portugal da lista verde de viagens.

"Temos o setor preparado para recomeçar. Este é o momento de recomeçar. Vemos sinais muito positivos de controlo da pandemia, de controlo dos sistemas de saúde em toda a Europa, de facilitação da mobilidade nomeadamente através do certificado digital da União Europeia. São bons sinais de uma luz mais forte ao fundo do túnel", conclui Luís Araújo.

O presidente do Turismo de Portugal sublinha, aliás, a boa notícia revelada hoje de abrir as portas do país, a partir da próxima semana, aos norte-americanos já vacinados.