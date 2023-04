"Tempo de verão, mar de inverno." Os conselhos das autoridades para ir à praia em segurança

Três pessoas morreram nas praias portuguesas no fim de semana da Páscoa © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Guilherme de Sousa 14 Abril, 2023 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas de verão, acima dos 30 graus, para os próximos dias, o que irá levar muitos banhistas às praias portuguesas, um cenário muito semelhante ao da semana de Páscoa.

Durante esse período, três pessoas morreram no mar em Sesimbra e Matosinhos e mais de 30 foram resgatadas pelas autoridades. À TSF, o comandante da Autoridade Marítima Nacional, José Sousa Luís, alerta que a maioria das praias ainda estão sem vigilância e recorda os conselhos.

O comandante José Sousa Luís apela à vigilância das crianças na praia 00:00 00:00

"Tendo em conta que as previsões indicam temperaturas bastante elevadas em algumas partes do país e tendo em conta a esmagadora maioria das praias não tem qualquer sistema de vigilância e socorro nesta altura do ano, contrariamente ao que acontece à época balnear, a Autoridade Marítima Nacional aconselha a vigilância permanente das crianças, de forma que estas não se afastem de um adulto, não entrar dentro do mar e não aproximação junto à linha de água e não virar costas ao mar para não ser surpreendido por alguma onda e também, caso se assista a alguma situação de emergência, não entrar na água e ligar 112", recomenda.

O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional lamenta que haja muitas pessoas que não respeitem os apelos 00:00 00:00

O comandante José Sousa Luís lamenta que, apesar de todos os avisos e campanhas de sensibilização, lançadas pela Autoridade Marítima Nacional, haja sempre "algumas pessoas não cumprem as normas, entrando dentro de água".

Um dos grandes perigos que o mar apresenta nesta altura do ano, em plena primavera, são os agueiros. "Nesta altura do ano, ainda temos o chamado mar de inverno, portanto, os fundos das praias ainda estão muito alterados devido às tempestades de inverno, com existência de fundões e elevada probabilidade de agueiro. O agueiro é uma corrente que afasta do areal, uma corrente localizada e algumas pessoas são apanhadas por esse agueiro. Quando uma pessoa é apanhada por esse agueiro, não deve nada contra a corrente do agueiro. Deve nadar paralelamente à costa para sair da zona e depois nadar até ao areal", recomenda o comandante José Sousa Luís.

O comandante José Sousa Luís explica o que devem fazer os banhistas no caso de serem apanhados por um agueiro 00:00 00:00

"Nós assistimos a temperaturas bastante elevadas, semelhantes ao verão, o que leva muitas pessoas a irem à praia, mas a verdade é que o mar ainda é de inverno", acrescenta.

Em direto na praia de Carcavelos, o repórter Rúben de Matos antecipa um fim de semana de areal cheio 00:00 00:00

Os nadadores salvadores Pedro Braz, João Pinheiro e Natanael Martins na praia de Carcavelos © TSF

O nadador salvador Pedro Brás explica como identificar um agueiro 00:00 00:00

O IPMA prevê que as temperaturas nos próximos dias possam superar os 30 graus em algumas regiões do país, sobretudo no Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.