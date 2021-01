Tempo frio prolonga avisos amarelos até quarta ou quinta-feira

© Gustavo Bom/Global Imagens

O tempo frio vai prolongar-se, em todos os distritos do Continente, com avisos amarelos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até quarta ou quinta-feira.

Os 18 distritos do continente estão agora com avisos amarelos por causa das baixas temperaturas até quarta-feira nos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro; e até quinta-feira em Braga, Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco.

Para além do frio no continente, todo o país está, esta segunda-feira, sob alguma espécie de aviso de perigo meteorológico.

Nos Açores, todas as ilhas têm com avisos amarelos por causa da chuva entre segunda e quarta-feira.

Na Madeira, também por causa da chuva, toda a ilha está esta segunda-feira com aviso vermelho na costa Norte e zona central, bem como aviso laranja na costa Sul e na ilha de Porto Santo.