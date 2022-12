Tempo "severo" com chuva, vento e agitação marítima agrava-se esta noite em Portugal

© André Rolo/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 12 Dezembro, 2022 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou, ao início da noite desta segunda-feira, para um "quadro meteorológico severo" em todo o território continental, com maior incidência a partir das 23h00 e até à manhã desta terça-feira.

Em conferência de imprensa a partir da sede da ANEPC, o comandante nacional André Fernandes deu conta de que, entre as 00h00 e as 19h00 de hoje foram registadas 666 ocorrências - sobretudo em Viseu, Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro -, na sua maioria quedas de árvores e inundações em meio urbano.

Para esta noite espera-se "algum agravamento" da meteorologia, mantendo-se as condições severas esperadas, que incluem rajadas de até 100 km/h nas terras altas, sobretudo nos distritos do Litoral, em especial Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja.

As recomendações da Proteção Civil. 00:00 00:00

É também esperada agitação marítima, com uma rotação da ondulação que vai deixar expostas as áreas litorais normalmente abrigadas da agitação vinda do Norte. Por isto, a Proteção Civil pede à população que não se aproxime da costa.

A chuva será "pontualmente forte" em grande parte do país, tornando-se intensa nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém, Évora, Guarda, Portalegre e Setúbal.

As informações recolhidas pela Proteção Civil "sustentam os avisos emitidos", dando "segurança" para a divulgação dos mesmos e as autoridades pedem que se "diminuam ao máximo as deslocações, mantendo só as necessárias no período noturno" e adotando comportamentos e condução defensivos a partir da manhã.

Esta tarde, a Proteção Civil emitiu SMS de aviso à população, mas ainda não contabilizou o número de recetores das mensagens.

Já o grupo de mensagens enviadas ontem "chegou a 4 milhões e 200 mil portugueses".

O perigo dos rios

A Agência Portuguesa do Ambiente alerta para o perigo de inundações nas bacias hidrográficas dos rios:

Minho - em Caminha, Monção e Valença;

Lima - em Arcos de Valdevez e Ponte da Barca;

Cávado - em Braga;

Este - em Braga e Barcelos;

Ave - em Santo Tirso;

Douro - nível da água das afluências a aumentar e pressão na Foz;

O comandante André Fernandes enumera as bacias hidrográficas que representam perigo. 00:00 00:00

Vouga - em especial no rio Águeda e em São Pedro do Sul;

Mondego - aumento significativo do caudal;

Lis - com grande capacidade de ser afetado, tendo sido emitido um aviso laranja para o perigo de inundações;

Tejo - em especial no rio Nabão, em Tomar, no Sorraia, nas Ribeira de Seda e Soure, e na Área Metropolitana de Lisboa, no rio Trancão, em Loures e Odivelas;

Sizandro - em Torres Vedras;

Grande - na Lourinhã;

Alcoa - Alcobaça;

Alcabrichel - no Vimeiro;

Arnóia - em Caldas da Rainha;

Alenquer - em Alenquer;

Sado - na ribeira do Livramento;

Guadiana - no rio Degebe;

e nas ribeiras do Algarve, em especial no Sotavento.