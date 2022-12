Temporal deixa Lisboa "em estado de catástrofe", situação vai agravar-se durante a tarde e outros destaques TSF

© João Relvas/Lusa

Lisboa adormeceu com chuva e acordou com ainda mais chuva que fez repetir as imagens da última semana, com ruas inundadas e Carlos Moedas a afirmar que há zonas "em estado de catástrofe". Acompanhe os desenvolvimentos e veja as imagens do caos na capital.

A chuva abrandou durante a manhã, mas perspetivar-se que a situação volte a piorar durante a tarde. Em direto na TSF, o presidente do (IPMA) revela que "a estrutura meteorológica que se aproxima tem uma grande dimensão, mas, na verdade, tanto pode deslocar-se para sul do continente, como para norte".

Outro presidente que esteve em direto na TSF foi Carlos Moedas que apelou aos lisboetas para ficarem em casa. No IC17, um aluimento de terras junto à A5 deixou um carro soterrado e os dois ocupantes foram hospitalizados. Outro deslizamento de terras em Azinhaga da Torrinha impede dez pessoas de sair de casa.

Em redor de Lisboa, a situação também é difícil. Em Oeiras as escolas foram encerradas, enquanto oito pessoas ficaram desalojadas em Loures. O presidente da câmara de Odivelas fala num problema de entrega de água do rio Trancão no Tejo que deve ser resolvido.

Mais para o interior do país, o distrito de Portalegre está em alerta vermelho, mas o concelho não "situações graves de inundação". a cerca de 50 quilómetros, Campo Maior não teve tanta sorte, com casas inundadas "quase até ao teto".