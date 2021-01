Temporal deixa Madeira sob aviso vermelho esta segunda-feira

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Toda a Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira estão esta segunda-feira sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à previsão de chuva forte e persistente, acompanhada de trovoada.

O aviso vermelho, o mais grave da escala e que corresponde a uma "situação meteorológica de risco extremo", estende-se entre as 12h00 e as 15h00 na Costa Sul, passando depois a aviso laranja (o segundo mais grave).

Já as Regiões Montanhosas estão sob aviso vermelho entre as 11h00 e as 17h00, passando depois para laranja.

Está ainda em vigor um aviso amarelo motivado pelo vento forte, com rajadas que podem chegar aos 90 km/h.

Também a Costa Norte da Madeira e a ilha de Porto Santo estão sob aviso laranja esta segunda-feira, a partir das 9h00, devido à chuva forte e trovoada.

Este aviso do IPMA surge pouco mais de uma semana depois de a ilha da Madeira ter sido fortemente atingida por um temporal que danificou habitações, isolou localidades e cortou o fornecimento de água e eletricidade.

As freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, foram as mais atingidas pela tempestade de dia 25 de dezembro, que afetou sobretudo a Costa Norte.

A chuva intensa provou derrocadas e danos em estradas e outras infraestruturas públicas, como as redes de água potável e de eletricidade, assim como o cemitério de Ponta Delgada e o campo de futebol de Boaventura, que ficaram alagados.

Miguel Freitas, presidente da junta de freguesia de Ponta Delgada, conta à TSF que a população da Costa Norte está receosa que o mau tempo volte a fazer estragos.

População está "preocupada e ansiosa", diz o autarca 00:00 00:00

No Funchal, o presidente da câmara garante que já se começam a sentir os efeitos do temporal.

À TSF, Miguel Gouveia adianta que foram fechados preventivamente todos os complexos balneares e parques florestais do município.

Já as escolas estão encerradas esta segunda-feira devido à testagem para Covid-19 da população docente e não-docente nos concelhos de risco elevado - Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava - uma medica que "veio a calhar" para diminuir o trânsito durante o alerta vermelho.

Miguel Gouveia garante que tem equipas no terreno para responder a qualquer ocorrência. 00:00 00:00

13 ocorrências nos Açores

Nos Açores, o pior parece já ter passado. As condições meteorológicas melhoraram nas últimas horas.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores disse à TSF que foram registadas cinco ocorrências durante a madrugada, que se juntam às 13 registadas este domingo.

A maioria deveu-se a queda de árvores, vidros partidos em habitações e levantamento de telhas num pavilhão desportivo devido ao vento forte.

O grupo oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) está esta segunda-feira sob aviso laranja até as 09h00 locais (10h00 em Lisboa) devido à precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada, passando depois a amarelo até às 12h00 (13h00 em Lisboa).



O grupo oriental está também sob aviso amarelo até às 12h00 (13h00 em Lisboa) devido ao vento forte.