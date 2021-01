Temporal em Espanha atrasa chegada das vacinas da Moderna a Portugal

Comboios presos na neve, em Espanha © Gabriel Bouys/AFP

O coordenador da Task Force para a vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, revela que pode haver um problema na chegada das vacinas da empresa biotecnológica Moderna a Portugal.

A ministra da Saúde, Marta Temido, tinha anunciado, esta segunda-feira, a chegada a Portugal, já esta semana, de 8.400 vacinas da Moderna, recentemente aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA). No entanto, o temporal em Espanha pode alterar o plano inicial.

A neve no país vizinho está a criar dificuldades de transporte, pelo que as vacinas podem não chegar a Portugal tão cedo, explicou Francisco Ramos, esta manhã, na reunião na sede do Infarmed, em Lisboa.

Estas 8.400 doses da vacina da Moderna serão administradas aos profissionais de saúde de nove hospitais privados com acordo para receber doentes Covid-19.

