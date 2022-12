Temporal fez pelo menos 27 desalojados. Cem pessoas retiradas de casa por percuaução

© Manuel de Almeida/Lusa

Pelo menos 27 pessoas ficaram desalojadas - nove em Odivelas, seis na Amadora e 12 em Loures - na sequência da tempestade que se fez sentir na última noite e madrugada na Grande Lisboa. Estão instaladas em zonas de apoio à população, informou a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa esta quinta-feira, o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, explicou que foram instaladas três zonas de apoio à população: em Odivelas, no Pavilhão Polivalente de Odivelas; na Amadora, no espaço da Junta de Freguesia de Carenque, e em Loures, no Pavilhão Paz e Amizade.

Na Amadora, um deslizamento de terra atingiu dois barracões e a zona que ainda está instável, pelo que outras cerca de cem pessoas foram retiradas de casa por precaução.

Foram registadas até ao momento 1.977 ocorrências em todo o país, sobretudo inundações, 913 das quais no distrito de Lisboa. São dados "provisórios", porque ainda há cerca de "200 ocorrências em aberto".

Há 12 municípios mais afetados: "Seixal com 17 ocorrências, Mafra com 20, Alenquer com 24, Vila Franca de Xira com 32, Cascais com 56, Odivelas com 61 ocorrências, Almada com 71, Loures com 77, Oeiras com 79, Amadora com 103, Sintra com 157 e em destaque Lisboa com 334 ocorrências."

Estiveram envolvidos nas operações 4247 operacionais da Proteção Civil e bombeiros, apoiados por 998 meios terrestres.