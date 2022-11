Tempos de espera nas urgências diminuem. "Doentes mais complexos" provocam grande afluência no Santa Maria

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A noite nas urgências de Santa Maria foi mais calma relativamente ao que se passou na terça-feira, quando se registou uma afluência superior ao normal, o que provocou vários constrangimentos.

João Gouveia, diretor do serviço de urgências do Hospital de Santa Maria, revelou que os tempos de espera já diminuíram e justificou a grande afluência com a maior complexidade dos casos que chegaram às urgências.

"Neste momento, temos uma afluência superior à que tínhamos até há algum tempo atrás, de doentes muito mais complexos que demoram mais a ser atendidos e a que seja resolvido o seu problema. Isso faz com que os tempos de espera automaticamente aumentem, porque é impossível responder a tantos doentes no mesmo tempo", afirmou João Gouveia em declarações registadas pela RTP.

Ainda assim, João Gouveia sublinhou que é necessário arranjar uma solução para os casos menos urgentes.

"Só as pessoas que têm doenças graves e agudas devem ir ao serviço de urgência, todas as outras situações tem que se arranjar uma solução na comunidade para esses mesmos problemas. Tem que haver acompanhamento das doenças crónicas, tem que haver consultas de diagnóstico rápido, tem que haver hospitais dia a funcionar, tem que haver centros de saúde com horários de atendimento alargados", acrescentou.