Tempos de espera para consultas e cirurgias são maiores queixas na saúde

Por Maria Augusta Casaca 03 Maio, 2022 • 11:36

Quase metade dos inquiridos no estudo (49%) afirmou ter dificuldade em aceder a uma consulta de especialidade e, entre estes, 30% espera há mais de três meses por uma destas consultas. Também existem queixas em relação aos exames de diagnóstico: 35% refere ter dificuldades em realizá-los e 27% espera há mais de três meses para o poder fazer.

O estudo, que analisa a perceção dos portugueses relativamente aos serviços de saúde em termos de acesso, utilização, qualidade e confiança, indica que quase três em quatro pessoas que respondeu ao inquérito confia muito no setor privado, enquanto no setor público o valor é de 56%.

Também são mais os que recorreram ao setor privado no último ano (68%) contra os 52% que optou pelo público.

O inquérito foi realizado online e os coordenadores admitem que a população que respondeu tem maior literacia tecnológica e formação superior (78%).

Ouça as explicações sobre o estudo de saúde da Universidade Europeia 00:00 00:00

De acordo com o estudo, no Serviço Nacional de Saúde (SNS) os serviços mais procurados são os de saúde primária, embora 22% dos inquiridos admita que não tem médico de família.

No entanto, tanto no setor público como no privado, a qualidade é avaliada com nota positiva (97% considera ter tido um bom atendimento).

Os coordenadores do estudo chegaram à conclusão que as pessoas entre os 45 e os 55 anos de idade são as mais criticas, talvez porque nesta faixa etária começam a surgir doenças que até aí não existiam, e as respostas dos serviços não são as desejáveis.

Neste estudo do Observatório de Saúde da Universidade Europeia em que foram recolhidas mais de 2 mil respostas, 73% dos inquiridos afirmou ter um seguro de saúde, complementar ao SNS.