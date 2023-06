Tendas esgotadas no Campo das Salésias, "alternativa viável e barata" para a JMJ

© Cristina Lai Men/TSF

Em tempo de férias no futebol, os campos com relva sintética estão desertos, mas o cenário vai mudar no final de Julho. Nessa altura, serão montadas tendas nos campos de treino do Belenenses, para acolher quem vem a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A ideia partiu de uma agência de viagens que trabalha há cerca de 20 anos, com grupos que participam no evento. Com a experiência acumulada e o entusiasmo de receber o evento em Portugal, o responsável pela agência, António Marcos, deitou mãos à obra para criar oportunidades de alojamento a preços acessíveis. Sabendo que são geralmente, "grupos de jovens com falta de recursos", o Camping Belém oferece uma "alternativa viável e barata". No mínimo, têm de ser reservadas quatro noites, que ficam por cerca de 200 euros, para duas pessoas. Ou seja, cerca de 20 euros por noite, por cada campista.

Não é um hotel nem um quarto partilhado, mas o pacote garante um mínimo de condições: a tenda (que poderá ficar com os campistas, no final da JMJ), o pequeno-almoço e condições sanitárias. Foram alugados 25 contentores sanitários, que servirão de casas de banho para as 3 mil pessoas esperadas no Camping Belém. Haverá vigilância 24 horas por dia e o plano de segurança exige que os campos tenham vias de evacuação de baliza a baliza, com duas vias, para a passagem de ambulâncias em caso de emergência.

António Marcos confessa que encontrou dificuldades imprevistas. Uma das condições impostas pelo Belenenses foi um seguro de protecção das relvas sintéticas, onde serão colocadas as tendas. Desde o início, o relvado principal ficou "fora de questão", devido à relva natural, e é proibido cozinhar. O único espaço para refeições será no campo coberto, onde serão servidos os pequenos-almoços, em pequenos pacotes embalados, fornecidos por uma empresa de catering.

António Marcos, o responsável pela agência de viagens © Cristina Lai Men/TSF

As tendas, com capacidade para duas pessoas, não têm saco-cama nem esteira. Mas o Campo das Salésias está "completo", reservado por uma organização italiana para cerca de 750 pessoas. De resto, António Marcos revela que todos os interessados são estrangeiros. "Muitos grupos de sul-americanos, do Perú, Equador, Brasil". São jovens que "não são muito exigentes e se movem pela fé", descreve António que se assume como católico. "É preciso ter fé e eu tenho alguma (que corra tudo bem)", conclui.

A menos de dois meses da JMJ, o Camping Belém ainda tem cerca de metade das três mil vagas por preencher.

