"Tenho o fogo a ir para casas e lares." Pombal vive "situação de desespero"

No fogo que se divide entre os concelhos de Pombal e Ansião, a situação é incontável. A expressão é utilizada pelo próprio presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, que conta que a situação atual é de desespero, com os meios a serem insuficientes.

"O IC8 neste momento está parado, o fogo já passou de um lado para o outro, na área complementar que liga Pombal ao interior do distrito e do país. Tenho o fogo a ir em direção a casas e lares. Acabámos de evacuar um lar e há pessoas isoladas. Não temos bombeiros suficientes, pedimos recursos e meios, que infelizmente não estão disponíveis porque estão noutros teatros de operações. Estamos numa situação de desespero", confessou à TSF Pedro Pimpão.

O autarca afirma que a prioridade agora é salvar vidas e deu ainda conta das localidades que estão a ser afetadas.

"Está a afetar as principais localidades - Vale de Perneta, Lagoa das Ceiras e Ramalhais - e a perspetiva não de que o incêndio vá melhorar, mas sim abrir novas frentes. Deixa-nos muito preocupados, estamos a fazer o melhor que podemos com os recursos que temos à disposição. Retirar pessoas, convencê-las a sair de casa e salvar vidas. Temos um conjunto enorme de casas que já arderam, além de barracões, etc. A situação é muito preocupante", afirmou o presidente da Câmara de Pombal.

Pedro Pimpão revela ainda que no esforço de retirar as pessoas das habitações tem encontrado resistência, que compreende tendo em conta a situação de desespero.

"As pessoas veem as suas casas em risco e querem salvá-las. Eu compreendo, estamos a tentar ajudar ao máximo com os recursos que temos, mas neste momento estamos a priorizar porque os bombeiros não são em número suficiente para chegar a todas as ocorrências. Com os ventos fortes a mudar de direção isto está incontrolável neste momento", acrescentou o autarca.

Estão no local mais de 200 bombeiros apoiados por dois meios aéreos.