Tentativas de fraudes a clientes da EDP Comercial aumentam mais de 230% em outubro

A EDP Comercial alertou esta terça-feira que as tentativas de fraude a clientes, em que o nome da empresa é usado para cobrar dívidas inexistentes, aumentaram mais de 230% em outubro, face à média dos meses anteriores.

"No último mês, o número de casos de fraudes (ou tentativas) a clientes da EDPC disparou mais de 230%, face à média dos meses anteriores", disse à Lusa fonte oficial da empresa, a quem foram reportados cerca de 200 casos em outubro, face a 120 registados no total do primeiro semestre.

Já no Portal da Queixa foram identificadas mais de 1.000 reclamações relativamente a tentativas de fraude onde "é utilizado indevidamente o nome da EDP Comercial para tentar que os clientes da empresa paguem alegadas dívidas que, na verdade, não têm", explicou a mesma fonte.

"Estas tentativas de fraude têm-se sofisticado, quer pela adulteração de faturas em papel, quer pelo ajuste do texto das mensagens de telemóvel (SMS). Mais recentemente, detetámos também que conseguiram mascarar o nome de quem envia aquele SMS para, alegadamente, parecer da EDP", apontou a empresa.

Relativamente às faturas em papel, têm sido detetados, segundo a elétrica, "casos em que há envelopes desviados e abertos, adicionando-se uma última página na fatura, com uma alegada dívida e uma referência multibanco para pagamento".

Ouvido pela TSF, Hugo Gouveia, administrador da EDP comercial, diz os clientes devem verificar a veracidade da informação recebida, de forma a confirmar se a entidade enviada nos dados para pagamento é utilizada pela empresa. A EDP está, de resto, a enviar mensagens aos clientes no sentido de melhorar a comunicação com a empresa.

"Temos enviado comunicações aos nossos clientes a reforçar e a relembrar as entidades para pagamento que nós utilizamos, realçando também que essa é uma informação que pode ser facilmente obtida no nosso site ou em qualquer outro canal que é disponibilizado aos clientes. Vamos passar a ter na fatura, logo na primeira página, as entidades utilizadas pela EDP Comercial para pagamentos, temos feito campanhas internas junto dos nossos colaboradores para que funcionem como embaixadores nessa sensibilização. São ações que passam por esta comunicação de forma a que os clientes tenham presente as entidades para pagamento que a EDP Comercial utiliza."

Hugo Gouveia adianta também que a EDP já reencaminhou estes casos de tentativa de fraude para as autoridades competentes e aconselha os clientes a fazerem o mesmo.

"Aconselhamos o cliente a apresentar uma queixa de burla à polícia e também a contactar a sua instituição financeira para obter o reembolso. Por outro lado, internamente, encaminhamos sempre no imediato essas tentativas de fraude para a nossa equipa de compliance, que, depois de analisar, anexa uma queixa-crime contra desconhecidos", explica.

Para evitar ser vítima de fraude, a empresa aconselha os clientes a que verifiquem a veracidade da informação recebida, confirmando se a entidade enviada nos dados para pagamento é utilizada pela empresa.

Já no que diz respeito aos SMS, foram detetados "vários números diferentes a praticar esta ilegalidade", sendo possível que, em alguns aparelhos, os números surjam com o nome "EDPC".

"Para tentar minimizar o número de clientes que é envolvido neste esquema, a EDP Comercial está a enviar mensagens de segurança a alguns grupos de clientes que podem estar mais vulneráveis", vincou a empresa, lembrando ainda que "não assina os SMS como EDP ou EDP Comercial", mas sim como "EDPC".

A empresa disse que não tem informação sobre o número total de casos de tentativa de fraude, uma que vez que só consegue ter conhecimento dos que são reportados pelos clientes, podendo até dar-se o caso de haver clientes que pagam sem se aperceberem de que é burla.

A empresa alertou também que as entidades de pagamento que utiliza são 20174 ou 23013, para clientes residenciais, e 12223 e 21196, para clientes empresariais.

Adicionalmente, a empresa assinalou ainda que "não utiliza dados pessoais dos clientes nos contactos com os mesmos", nem "pede dados bancários aos clientes nos contactos com os mesmos".

* Notícia atualizada às 10h11