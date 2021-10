Terceira dose da vacina contra a Covid. Maiores de 80 anos chamados a partir de 5.ª feira

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Miguel A. Lopes/Lusa

As pessoas com 80 ou mais anos vão começar a ser convocadas a partir da próxima quinta-feira para tomarem a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que confirmou que o processo de reforço do fármaco começa esta segunda-feira nos lares de idosos.

"Passaram 14 dias desde a dose da gripe para as primeiras pessoas nos lares e, portanto, vão as equipas aos lares vacinar contra a Covid os primeiros que foram vacinados contra a gripe. Depois na quinta-feira começarão a ser convocadas pessoas com 80 ou mais anos", afirmou Graça Freitas à RTP.

Garantindo que não existe falta de capacidade, nem de vacinas, Graça Freitas falou em 340 pontos de vacinação, entre centros de saúde e centros de vacinação.

As autoridades de saúde têm tudo a postos, disse a diretora-geral da Saúde, sublinhando que "as pessoas podem estar tranquilas quer em relação à quantidade de vacinas, quer em relação aos locais onde serão vacinadas, seja um centro de saúde ou um centro de vacinação".

A diretora-geral da Saúde fez ainda um apelo aos funcionários dos lares de idosos para que adiram à vacinação contra a Covid-19. Confrontada com o número adiantado por Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias, em entrevista à TSF, de que há entre 250 e 400 trabalhadores que não foram inoculados, Graça Freitas referiu que, se estes funcionários mantiverem a recusa, devem ficar afastados do contacto direto com os utentes das instituições.

"Se os funcionários não se vacinam, deve haver uma reorganização do trabalho por forma a que não sejam cuidadores diretos dos utentes", explicou, apelando para que "de facto, se vacinem, porque os lares têm as pessoas mais frágeis dentro das frágeis, as mais idosas e aquelas que têm mais doenças".

