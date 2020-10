Terceira morte devido à Covid-19 registada entre os 20 e os 29 anos em Portugal

Testes no exterior do hospital de São João, no Porto © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O mais recente boletim epidemiológico dá conta de 19 óbitos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, uma das quais de um doente do sexo masculino com uma idade compreendida entre os 20 e os 29 anos. Nessa faixa etária tinham anteriormente morrido uma mulher e um homem com a doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Entre os 30 e os 39 anos já morreram cinco pessoas, devido à pandemia; 25 entre os 40 e os 49 anos e 70 entre os 50 e os 59 anos. Com idades compreendidas entre os 60 e os 69 anos já morreram 205 pessoas; 451 entre os 70 e os 79 anos e é a partir dos 80 anos que se verifica um maior número de mortes por Covid-19: 1546 ao todo.

Foram contabilizados este domingo dez óbitos na região do Norte, oito em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo.

