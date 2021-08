Terceira toma da vacina? "Temos doses em Portugal suficientes para fazer esse reforço"

"Nós, portugueses, já provámos que temos capacidade para fazer isso e muito mais" © LUSA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 20 Agosto, 2021 • 08:11

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal tem vacinas suficientes para dar uma eventual terceira dose, bem como capacidade para as administrar. A garantia é do líder da task force da vacinação. Entrevistado na SIC Notícias, o vice-almirante Gouveia e Melo assegurou que, caso seja tomada essa decisão, os meios não faltarão.

"Nós temos doses em Portugal suficientes para fazer esse processo de reforço, e o próprio sistema de saúde, os cuidados primários de saúde já vacinam há muitos anos, fazem a vacinação da gripe, que são cerca de três milhões de pessoas, de grosso modo, em três meses, quatro meses." Esse exemplo de sucesso deixa o responsável otimista: "As pessoas mais frágeis da nossa sociedade não constituem três milhões de pessoas, portanto estou completamente convencido de que o próprio Ministério da Saúde, com os seus processos e organização normais, poderá fazer esse processo de forma tranquila. Convém primeiro terminarmos este processo, e depois iniciarmos o próximo processo, seja ele qual for."

O vice-almirante reforça que Portugal tem dado resposta a um desafio de grande envergadura e que poderá fazê-lo novamente. "Já conseguimos fazer uma coisa muito difícil, complexa, porque era urgente e massiva, simultaneamente. Estou convencido de que vamos conseguir. Nós, portugueses, já provámos que temos capacidade para fazer isso e muito mais."

No dia em que Portugal atingiu a meta dos 70% de população totalmente vacinada, o líder da task force garante que a percentagem pode subir para os 85% já em setembro, o que Marta Temido também previu na quinta-feira. "Estou convicto de que nós, na primeira semana de setembro, vamos atingir cerca de 85% da população com a primeira dose semana", assinalou.

"Depois, são três a quatro semanas até obter a mesma percentagem com a segunda dose tomada", acrescentou. É assim que Gouveia e Melo antecipa que, entre a terceira e quarta semana de setembro, praticamente toda a população elegível estará vacinada.

Gouveia e Melo adiantou ainda que as doações de vacinas já feitas e outras que serão concretizadas nos próximos dias já atinge o meio milhão de doses oferecidas a outros países, nomeadamente dos PALOP.

