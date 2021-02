Terceira vaga entre as mais violentas do mundo, ameaças a árbitros e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens

Em primeiro lugar, nos destaques que definiram a manhã desta quinta-feira está a terceira vaga de Covid-19 em Portugal que foi mais forte do que qualquer uma das vagas que atingiu Itália, Espanha, Estados Unidos da América ou mesmo o Brasil desde o início da pandemia. A conclusão é do site Our World in Data, desenvolvido pela Universidade de Oxford.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prepara-se para renovar o estado de emergência até 1 de março. No decreto presidencial está previsto um maior controlo do barulho nos prédios, com o objetivo de não perturbar quem está em teletrabalho.

No futebol, a árbitro Luís Godinho recebeu ameaças de morte após o jogo das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting de Braga e FC Porto. A informação foi adiantada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol que refere que as autoridades policiais foram de imediato avisadas. A viagem do árbitro de regresso a casa foi monitorizada pela polícia.

Ainda sobre este tema, a TSF sabe que os contactos de árbitros do futebol português e dos seus familiares foram partilhados, na última noite, nas redes sociais. Também as sedes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na cidade do Porto, e da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, foram vandalizadas com ameaças escritas nas paredes.

Por fim, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2020, a remuneração bruta mensal por trabalhador aumentou 2,9%, para 1314 Euros. O INE refere que este aumento poderia ter sido maior não fosse a pandemia e o consequente layoff simplificado.