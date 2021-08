Terceiro Inquérito Serológico Nacional arranca em outubro

© Igor Martins/Global Imagens

O terceiro Inquérito Serológico Nacional, promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), vai arrancar em outubro. A TSF sabe que ainda antes do fim do ano vai ser possível perceber o impacto da vacinação na população portuguesa.

O processo deve demorar cerca de três meses, entre recolha e tratamento de dados, à semelhança dos dois inquéritos anteriores realizados pelo INSA.

A 2.ª fase deste inquérito foi concluída em maio deste ano e alertou para a redução de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 três meses após a infeção e defende a vacinação em pessoas anteriormente infetadas.

O estudo coordenado pelo INSA, que contou com a participação de 8463 pessoas, com idades entre 1 e 79 anos, estudadas entre 1 de fevereiro e 31 de março de 2021, em municípios previamente selecionados, considera que este registo "deve ser avaliado em estudos específicos", face à "pertinência de monitorizar a prevalência de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 ao longo do tempo".

O primeiro realizou-se no final do primeiro semestre de 2020, ainda sem vacinas, com 12 mil inquiridos.

