Terceiro referendo sobre separação de freguesias decorre este domingo em Monção

A população de Mazedo e Cortes, em Monção, vai este domingo às urnas para decidir a eventual reversão daquela União de Freguesias.

Trata-se do terceiro referendo local do país sobre separação de freguesias, após a reorganização administrativa de 2013. Em agosto do ano passado, Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo) foram a votos e deliberaram pela separação, embora o resultado não tenha sido juridicamente vinculativo [participação na votação tem de ser superior a 50%].

Um referendo com resultado idêntico, aconteceu em Sacavém e Prior Velho (Loures), há oito meses.

A auscultação popular deste domingo, com a pergunta "Concorda com a separação da União das Freguesias de Mazedo e Cortes?", foi decidida em assembleia de freguesia, segundo o autarca, Tiago Rodrigues (PS), por estar em causa "um assunto sensível".

Naquele território, a rivalidade das populações é antiga. Cortes foi um lugar de Mazedo que "sempre lutou pela sua independência", e tornou-se freguesia em 24 de agosto de 1989. Com a agregação de freguesias da chamada "lei Relvas", em 2013, Cortes foi forçada a voltar a juntar-se a Mazedo. Este domingo, um referendo local decidirá uma nova página da história das duas freguesias.

O autarca Tiago Rodrigues defende que a união "tem vantagens na gestão de orçamentos e candidaturas a fundos comunitários", mas está convencido que a vontade do povo de separação, levará a melhor nos boletins de voto. "Julgo que o sim irá ganhar. Mesmo que o resultado não seja vinculativo, defendo que a assembleia de freguesia deve deliberar em função do referendo", afirma.