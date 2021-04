Terminou primeira fase de obras no IP3. Custou mais um milhão de euros e atrasou-se um ano

© Fernando Fontes / Global Imagens (arquivo)

Um ano depois do que estava inicialmente previsto, foram dadas por terminadas as obras de requalificação do IP3, entre o Nó de Penacova e a ponte sobre o Rio Dão, em Mortágua.

A empreitada no troço de 16,6 quilómetros foi concluída esta quinta-feira, adianta em comunicado a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), realçando que a concretização da intervenção "assegura uma importante melhoria ao nível da qualidade das condições de circulação e segurança para os milhares de automobilistas que diariamente utilizam o IP3 nas suas deslocações".

Não foi o prazo das obras que derrapou. A fatura a pagar também ficou mais pesada 1 milhão de euros. O projeto estava orçado inicialmente em 12 milhões.

"A reabilitação do troço entre o Nó de Penacova e a Ponte sobre o Rio Dão agora concluída, constitui a primeira fase do projeto geral de requalificação e duplicação do IP3, numa intervenção a executar ao longo de 75 quilómetros na mais importante via de ligação entre Coimbra e Viseu", explica ainda a IP.

A segunda fase da intervenção, que prevê a duplicação e requalificação da via, entre os nós de Souselas e de Viseu, encontra-se "atualmente em fase de Avaliação de Impacte Ambiental".

"Estima-se que a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) venha a ocorrer no terceiro trimestre deste ano. Após a incorporação das medidas determinada na DIA e a consequente conclusão do Projeto de Execução, o lançamento da primeira empreitada deverá ocorrer até ao final deste ano ou no início de 2022", adianta a IP, acrescentando que "a requalificação e duplicação do IP3 irá promover uma forte melhoria ao nível da segurança e mobilidade para os milhares de utilizadores de diariamente circulam nesta via, constituindo-se também como um elemento potenciador de um maior desenvolvimento económico e social para as empresas e as populações da região, em particular as localizadas nos distritos de Coimbra e Viseu".

O Governo mantém em cima da mesa o ano de 2024 como o prazo para a conclusão das obras de requalificação da estrada.

Ouvido pela TSF, Álvaro Miranda, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, mostra-se satisfeito pelos trabalhos que já foram feitos na via, mas lembra que há obras que ficaram ainda por executar.

"Falta fazer a zona da Livraria do Mondego e fica por fazer ainda, que não foi contemplada nesta primeira fase, a situação das pessoas que vivem na zona de Oliveira do Mondego e que não têm qualquer solução para deslocar-se para os seus terrenos agrícolas que não seja pelo interior do IP3", diz.

Com o lançamento da segunda fase da empreitada prevista para o final deste ano ou início do próximo, o dirigente não acredita que todo o IP3 seja requalificado até 2024 como prometeu o Governo.

"Os prazos não vão ser cumpridos porque nós não acreditamos, nem ninguém acredita, que uma obra desta envergadura consiga estar concluída em dois anos. Será difícil com tanto atraso, mas o que importa é que ela inicie o quanto antes", defende.