Termómetros perto dos 40 ºC. Catorze distritos sob aviso amarelo no sábado devido ao calor

© Nuno Veiga/LUSA

Por TSF/Lusa 28 Julho, 2022 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Catorze distritos de Portugal continental vão estar no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco. Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 18h00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Nesse dia, segundo as previsões dos meteorologistas, praticamente todo o território continental vai registar temperaturas máximas acima dos 30 ºC, aproximando-se dos 40 ºC em Beja, Évora e Castelo Branco, distritos onde os termómetros devem marcar os 39 ºC. Coimbra, Braga e Portalegre podem chegar aos 37 ºC. Para Lisboa, prevê-se uma máxima de 34 ºC no sábado. Em Faro e no Porto, espera-se uma temperatura máxima de 31 ºC.

Para Lisboa, prevê-se uma temperatura máxima de 34 ºC

Para esta quinta-feira, o IPMA emitiu um aviso amarelo até às 21h00 para o distrito de Faro também por causa do tempo quente.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.